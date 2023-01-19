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24 минуты назад

В Финляндии начали подготовку к биологической и ядерной катастрофе

Lenta.ru

В Финляндии создадут запасы средств индивидуальной защиты, измерительных приборов, лекарств и антидотов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает MTV со ссылкой на министра внутренних дел Кристу Микконен.

СМИ сообщили о подготовке к ядерной катастрофе в Финляндии
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили журналисты, в стране создадут склады оборудования и медикаментов, которые можно использовать при химической, биологической и ядерной катастрофе. Разработка проекта началась еще в 2020 году. Эксперты считают, что благодаря финским складам удастся повысить стратегическую готовность в странах Северной Европы и Прибалтики.

Стоимость проекта составит 242 миллиона евро, его финансированием займется Еврокомиссия (ЕК).

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его словам, России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет ни политического, ни военного смысла.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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