СМИ сообщили о подготовке к ядерной катастрофе в Финляндии

В Финляндии создадут запасы средств индивидуальной защиты, измерительных приборов, лекарств и антидотов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает MTV со ссылкой на министра внутренних дел Кристу Микконен.

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Как уточнили журналисты, в стране создадут склады оборудования и медикаментов, которые можно использовать при химической, биологической и ядерной катастрофе. Разработка проекта началась еще в 2020 году. Эксперты считают, что благодаря финским складам удастся повысить стратегическую готовность в странах Северной Европы и Прибалтики.

Стоимость проекта составит 242 миллиона евро, его финансированием займется Еврокомиссия (ЕК).