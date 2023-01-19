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1 час назад

Беженка с Украины рассказала о "социальной смерти" в Великобритании

Газета.Ruиещё 3

Украинская беженка Алена пожаловалась на «социальную смерть», с которой она столкнулась в Великобритании из-за незнания английского языка. Ее слова приводит издание Wales online.

Беженка с Украины рассказала о "социальной смерти" в Великобритании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я прохожу стадию социальной смерти», — сказала женщина, поясняя, что языковой барьер «сводит на нет» ее опыт, знания и навыки, и она «не может применить свое образование на практике».

Алена рассказала, что на родине была преподавателем университета, у нее есть степень магистра государственного управления. В Великобритании она проводила социальные и культурные мероприятия для таких же беженцев с Украины.

При этом с августа 2022 года вместе со своей дочерью Дарьей она в попала британский Кардифф, заключив так называемое спонсорское соглашение с местным жителем в рамках программы «Дома для Украины». Однако, отмечается в статье, часть спонсоров оказалась не готова к длительному размещению беженцев. Так случилось и с героиней статьи. У Алены и ее дочери Дарьи есть время до 20 февраля, чтобы найти нового спонсора, иначе они рискуют оказаться на улице, что их очень сильно тревожит.

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