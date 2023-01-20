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1 час назад

В Тайване заявили о замеченном у острова 31 военном самолете и четырех кораблях КНР

ТАССиещё 6

По меньшей мере 31 воздушный аппарат и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены в акватории и воздушном пространстве около Тайваня. Об этом в пятницу сообщило его оборонное ведомство.

В Тайване заметили у острова военные корабли и самолеты КНР
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, 12 самолетов и беспилотников пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО острова. Среди них были шесть истребителей J-11, три J-16, два J-10 и один разведывательный беспилотник BZK-007.

Оборонное ведомство Тайваня передает, что для наблюдения за силами НОАК была задействована военная авиация и зенитные ракетные комплексы.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью КНР и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".

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