В Тайване заметили у острова военные корабли и самолеты КНР

По меньшей мере 31 воздушный аппарат и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены в акватории и воздушном пространстве около Тайваня. Об этом в пятницу сообщило его оборонное ведомство.

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Как говорится в сообщении, 12 самолетов и беспилотников пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО острова. Среди них были шесть истребителей J-11, три J-16, два J-10 и один разведывательный беспилотник BZK-007.

Оборонное ведомство Тайваня передает, что для наблюдения за силами НОАК была задействована военная авиация и зенитные ракетные комплексы.