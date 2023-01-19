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21 минуту назад

Неонацисты вышли на улицы Австралии с флагами со свастикой

Газета.Ru

Полиция австралийского Квинсленда по борьбе с терроризмом предъявила обвинения трем мужчинам в связи с демонстрацией неонацистских материалов после проведения рейдов на юго-востоке штата.

Неонацисты вышли на улицы Австралии с флагами со свастикой
Фото: ReutersReuters

Полиция сообщила Guardian Australia, что офицеры обнаружили ряд оскорбительных баннеров, наклеек и листовок со свастикой в жилых домах в пригородах Брисбена, Голд-Коста в Пимпаме и Оксенфорде.

Полиция считает, что один из изъятых баннеров с нацистской символикой и словами "Гитлер был прав" был вывешен на Тихоокеанском шоссе в Хеленсвейле в ноябре 2022 года.

Утверждается, что мужчины несут ответственность за ряд инцидентов, связанных с размещением оскорбительных изображений в общественных местах, что нанесло ущерб инфраструктуре и вызвало обеспокоенность общества. Мужчины арестованы.

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