Неонацисты вышли на улицы Австралии с флагами со свастикой

Полиция австралийского Квинсленда по борьбе с терроризмом предъявила обвинения трем мужчинам в связи с демонстрацией неонацистских материалов после проведения рейдов на юго-востоке штата.

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Полиция сообщила Guardian Australia, что офицеры обнаружили ряд оскорбительных баннеров, наклеек и листовок со свастикой в жилых домах в пригородах Брисбена, Голд-Коста в Пимпаме и Оксенфорде.

Полиция считает, что один из изъятых баннеров с нацистской символикой и словами "Гитлер был прав" был вывешен на Тихоокеанском шоссе в Хеленсвейле в ноябре 2022 года.