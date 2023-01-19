В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
12 минут назад

Неизвестные угнали самолет в Аргентине и разбились

Елена Прошина

В Аргентине пятеро злоумышленников угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в провинции Чако и разбились сразу после взлета. Причиной крушения стала нехватка топлива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Diario Norte.

Неизвестные угнали самолет в Аргентине и разбились
Фото: WikipediaWikipedia

Прокурор Серхио Риос в беседе с изданием сообщил, что преступники при взлете забыли открыть подачу топлива, поэтому и разбились.

«У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин», — указал он, добавив, что местонахождение топливопровода знают немногие.

Прокурор также отметил, что если бы самолет упал в городе, это привело бы к трагедии.

Как пишут СМИ, утром 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, которым владел местный фермер. Горящие обломки авиасудна позже обнаружили в семи километрах от взлетной полосы, никому из преступников не удалось выжить.

Правоохранительные органы обнаружили на месте крушения парагвайскую валюту, бейсболку парагвайского футбольного клуба, спутниковый телефон и пистолет. Прокурор отмечает, что опознать погибших по обнаруженным вещам практически невозможно, их тела полностью сгорели. Как гласит одна из версий, пятеро угонщиков были членами банды наркоторговцев из соседней страны. Аэроклуб расположен в 150 километрах от границы с Парагваем.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители