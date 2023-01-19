Неизвестные угнали самолет в Аргентине и разбились

В Аргентине пятеро злоумышленников угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в провинции Чако и разбились сразу после взлета. Причиной крушения стала нехватка топлива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Diario Norte.

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Прокурор Серхио Риос в беседе с изданием сообщил, что преступники при взлете забыли открыть подачу топлива, поэтому и разбились.

«У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин», — указал он, добавив, что местонахождение топливопровода знают немногие.

Прокурор также отметил, что если бы самолет упал в городе, это привело бы к трагедии.

Как пишут СМИ, утром 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, которым владел местный фермер. Горящие обломки авиасудна позже обнаружили в семи километрах от взлетной полосы, никому из преступников не удалось выжить.