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1 час назад

СБУ застрелила человека, без которого «Киев бы взяли» - WSJ

Свободная пресса

В марте 2022 года на Украине убили участника первых переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной Дениса Киреева. Киев заподозрил его в предательстве.

Западные СМИ: СБУ застрелила человека, без которого «Киев бы взяли»
Фото: ТАССТАСС

Труп 45-летнего банкира с простреленным затылком бросили прямо на тротуар посреди Киева. Однако всего несколько дней спустя Киреева похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета».

«Если бы не Киреев, скорее всего Киев был бы взят», - заявил WSJ глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Напомним, Минобороны Украины в свое время заявляло, что Киреев погиб при выполнении некого спецзадания. При этом Буданов рассказал, что накануне смерти финансисту позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада и попросили о встрече.

«Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал», - сказано в материале.

А уже спустя полтора часа было обнаружено тело банкира.

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Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в призывах к развязыванию конфликта. Кроме этого, ведомстве подчеркивают, что российский парламентарий лично принимал участие в боевых действиях против ВСУ на восточном фронте.

Кстати, сразу после убийства Киреева эксперты отмечали, что на Украине набирает обороты «охота на ведьм».

В мире,Александр Поклад,Владимир Зеленский,Алексей Журавлев,СБУ,Госдума,
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