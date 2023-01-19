В Киеве назвали убийство переговорщика ошибкой спецслужб

Власти Украины признали, что убийство переговорщика Дениса Киреева было совершено СБУ по ошибке из-за ложного подозрения в шпионаже в пользу России. Об этом заявил в западных СМИ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит РБК.

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Чиновник пояснил, что убийство произошло из-за неразберихи между силовыми структурами в первые дни специальной военной операции. Подоляк подчеркнул, что все подозрения в шпионаже в итоге не подтвердились, и убийство бизнесмена никак не связано с самими переговорами с Россией.

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Михаил Подоляк, представитель Офиса президента Украины

Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой — не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к убийству представителя киевской делегации на переговорах с Москвой, впервые сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника ведомства 19 января.

Источник издания рассказал, что Киреева убили еще в феврале 2022 года, до начала второго раунда переговоров Украины с Россией в Минске. По словам силовика, бизнесмен ехал на вокзал в сопровождении личной охраны и агентов военной разведки, когда его задержали СБУ и увезли в неизвестном направлении. Через полтора часа разведчики получили вызов на место, где оставили труп Киреева.

В действительности Киреев не занимался шпионажем в пользу России, напротив, он добывал секретные данные для украинской разведки. Об этом The Wall Street Journal заявил начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов. По словам Буданова, именно Киреев предупредил о готовящемся наступлении российских войск за день до начала СВО.

Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины

Если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят.

Об убийстве Киреева впервые сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский 5 марта 2022 года. По его версии, переговорщик оказал сопротивление при аресте за шпионаж и был ликвидирован. Тогда власти Украины оставили эту информацию без комментариев.