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8 минут назад

Раскрыты последствия скандала с секретными документами Байдена

Lenta.ru

Администрация президента США Джо Байдена испытывает трудности на фоне скандала, связанного с секретными документами, которые нашли в его доме и бывшем офисе. Об этом сообщается в материале телеканале NBC, опубликованном на YouTube.

Раскрыты последствия скандала с секретными документами Байдена
Фото: ТАССТАСС

Телеканал раскрыл последствия скандала с секретными документами и заявил, что Белый дом увяз в пиар-кошмаре. Администрация Байдена работает в «режиме ликвидации последствий», поскольку отвечает на вопросы и недовольство на фоне последних событий.

«После недели все новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности», — отмечается в материале.

Коммуникация советника Белого дома с журналистами не привела к большому количеству новых данных. При этом доверие к пресс-секретарю ведомства Карин Жан-Пьер подорвано, как и расположение американского лидера к администрации.

Информаторы NBC утверждают, что Байден продолжает разочаровываться в действиях Белого дома на фоне скандала. Особенно не нравится главе государства, что его стремятся показать в лучшем свете, сравнивая с экс-президентом страны Дональдом Трампом.

10 января стало известно, что в аналитическом центре президента США нашли секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании документов, об их обнаружении политику рассказал адвокат. Позже его помощники нашли и вторую партию бумаг.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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