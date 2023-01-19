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24 минуты назад

Воздушная тревога отменена в подконтрольной Киеву части Запорожья

Газета.Ru

Воздушная тревога отменена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Воздушную тревогу отменили в подконтрольной Киеву части Запорожья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тревога в регионе повторно объявлялась в 02:22 мск. Также сообщалось о взрывах в городе Запорожье.

Ранее власти Запорожья сообщили о восстановлении газопроводных сетей в двух районах. 10 октября прошло года ВС России стали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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