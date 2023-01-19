Воздушную тревогу отменили в подконтрольной Киеву части Запорожья

Воздушная тревога отменена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Тревога в регионе повторно объявлялась в 02:22 мск. Также сообщалось о взрывах в городе Запорожье.

Ранее власти Запорожья сообщили о восстановлении газопроводных сетей в двух районах. 10 октября прошло года ВС России стали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.