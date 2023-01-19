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11 минут назад

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Елена Прошина

В Харьковской области прозвучали несколько взрывов. Воздушная тревога при этом не поднималась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Klymenko Time.

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что после этого инцидента сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и подконтрольной Украине части Запорожской области. Издание «Страна» также пишет, что в Харьковской области прогремели взрывы.

При этом официальные органы Украины и Министерство обороны России ничего не сообщали о нанесении ракетных ударов по Харьковской области. Сведения о жертвах и разрушениях в данный момент отсутствуют.

Накануне воздушная тревога звучала в шести областях Украины: в Сумской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской.

В мире,Минобороны России,
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