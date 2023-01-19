СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прозвучали несколько взрывов. Воздушная тревога при этом не поднималась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Klymenko Time.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что после этого инцидента сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и подконтрольной Украине части Запорожской области. Издание «Страна» также пишет, что в Харьковской области прогремели взрывы.

При этом официальные органы Украины и Министерство обороны России ничего не сообщали о нанесении ракетных ударов по Харьковской области. Сведения о жертвах и разрушениях в данный момент отсутствуют.