Зеленский объяснил замедление боевых действий на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе заявил о замедлении боевых действий на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что журналист попросил украинского лидера прокомментировать ситуацию в зоне проведения спецоперации.

По мнению Зеленского, военные действия зимой замедлились. Он пояснил, что это обусловлено «понятными обстоятельствами и причинами», тем, что всем свойственно испытывать усталость: природе, людям, противнику.