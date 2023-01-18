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1 час назад

Зеленский рассказал в Давосе о «замедлении» боевых действий на Украине

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе заявил о замедлении боевых действий на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский объяснил замедление боевых действий на Украине
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что журналист попросил украинского лидера прокомментировать ситуацию в зоне проведения спецоперации.

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По мнению Зеленского, военные действия зимой замедлились. Он пояснил, что это обусловлено «понятными обстоятельствами и причинами», тем, что всем свойственно испытывать усталость: природе, людям, противнику.

Напомним, что в конце прошлой недели президент России Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации. Он подчеркнул, что она развивается в рамках соответствующих планов.

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