Чехи стали получать СМС с призывом отправиться с оружием на Украину

Призыв "получить оружие для мобилизации на Украине" распространяется от имени отставного генерала армии Петра Павела, являющегося основным претендентом на победу во втором туре выборов президента Чехии
Чешская полиция расследует распространение в республике дезинформации через СМС с ложным призывом к гражданам отправиться с оружием на Украину. Об этом сообщил в среду новостной портал aktualne.cz.
Призыв "получить оружие для мобилизации на Украине" распространяется от имени отставного генерала армии Петра Павела, являющегося основным претендентом на победу во втором туре выборов президента Чехии 27-28 января. Политик, комментируя этот факт, сказал, что не удивлен, что кто-то распространяет о нем заведомую ложь перед вторым туром выборов. Грубая дезинформация связана, по его словам, с агрессивной предвыборной кампанией соперника по президентской гонке экс-премьера республики Андрея Бабиша.
Павел сказал ранее:
"Как солдат я знаю, что такое война, и я никому бы ее не желал. Будучи президентом, я никогда бы это [вовлечение Чехии в войну] даже [в мыслях] не допустил по отношению к жителям этой страны, потому что люблю Чехию".
Кандидат категорически опроверг обратную точку зрения, которую распространяют перед вторым туром выборов его политические противники. "Это полная чушь", - подчеркнул он.
Павел в первом туре голосования, который прошел 13 и 14 января, заручился поддержкой 35,4% избирателей. Бабиш, также вышедший во второй тур, набрал 34,98%. Явка составила 68,24%.