Жена Зеленского рассказала об адресованном Си Цзиньпину письме

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала на экономическом форуме в Давосе, что письмо ее мужа главе КНР Си Цзиньпину является приглашением к диалогу. Она подчеркнула, что очень надеется на ответ, пишет РИА «Новости».
Зеленская уточнила, что письмо сопровождало так называемую «украинскую формулу мира». По ее оценке, оно являлось «приглашением к диалогу».
Первая леди отметила, что не читает письма супруга, поэтому не знает его точного содержания. Она выразила надежду, что жест украинского президента «будет иметь ответ».
Напомним, что Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» рассказал о 10 шагах, которые необходимо предпринять для завершения конфликта на Украине.
Украинский лидер подчеркнул, что для этого необходимо обеспечить ядерную, продовольственную, энергетическую безопасность страны. Кроме того, по его мнению, следует восстановить территориальную целостность государства.