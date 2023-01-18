Жена Зеленского рассказала об адресованном Си Цзиньпину письме

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала на экономическом форуме в Давосе, что письмо ее мужа главе КНР Си Цзиньпину является приглашением к диалогу. Она подчеркнула, что очень надеется на ответ, пишет РИА «Новости».

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Зеленская уточнила, что письмо сопровождало так называемую «украинскую формулу мира». По ее оценке, оно являлось «приглашением к диалогу».

Первая леди отметила, что не читает письма супруга, поэтому не знает его точного содержания. Она выразила надежду, что жест украинского президента «будет иметь ответ».

Напомним, что Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» рассказал о 10 шагах, которые необходимо предпринять для завершения конфликта на Украине.