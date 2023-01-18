Байден отреагировал на крушение вертолета в Броварах

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта в Броварах Киевской области, в результате которого погибли 14 человек.

«Джилл и я направляем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованного на сайте Белого дома.

Байден также выразил слова поддержки всем пострадавшим, включая детей.

18 января в Броварах, городе-спутнике Киева, разбился вертолёт, в результате крушения погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В МЧС Украины уточнили, что при крушении вертолёта погибли 14 человек.