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13 минут назад

Байден выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта в Броварах

RT на русском

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта в Броварах Киевской области, в результате которого погибли 14 человек.

Байден отреагировал на крушение вертолета в Броварах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Джилл и я направляем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованного на сайте Белого дома.

Байден также выразил слова поддержки всем пострадавшим, включая детей.

Названа возможная причина крушения вертолета под Киевом

18 января в Броварах, городе-спутнике Киева, разбился вертолёт, в результате крушения погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В МЧС Украины уточнили, что при крушении вертолёта погибли 14 человек.

Служба безопасности Украины рассматривает три версии крушения вертолёта с руководством МВД в Броварах под Киевом.

В США заявили, что не в курсе причин крушения вертолёта в Броварах.

В мире,Денис Монастырский,Евгений Енин,Джозеф Байден,СБУ,
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