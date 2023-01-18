Шольц пригласил в ФРГ всех готовых «засучить рукава» иммигрантов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе поднял тему трудовой миграции. Он уточнил, что страна готова принять всех, кто готов качественно работать. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Те, кто желают засучить рукава - добро пожаловать в Германию», - заявил Шольц.
Ранее сообщалось, что полиция Германии предупредила о резком росте нелегальной миграции в страну. По данным ведомства, в 2022 году границы ФРГ нелегально пересекли 91 986 человек. Это на 59,6% больше, чем в 2021 году.
При этом в правоохранительных органах уточнили, что силовики фиксируют только треть незаконных проникновений на территорию ФРГ.