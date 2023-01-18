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33 минуты назад

Шольц пригласил в ФРГ всех готовых «засучить рукава» иммигрантов

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе поднял тему трудовой миграции. Он уточнил, что страна готова принять всех, кто готов качественно работать. Об этом пишет «Газета.Ru».

Шольц пригласил в ФРГ всех готовых «засучить рукава» иммигрантов
Фото: Press and Information Office of the Federal GovernmentPress and Information Office of the Federal Government

«Те, кто желают засучить рукава - добро пожаловать в Германию», - заявил Шольц.

Ранее сообщалось, что полиция Германии предупредила о резком росте нелегальной миграции в страну. По данным ведомства, в 2022 году границы ФРГ нелегально пересекли 91 986 человек. Это на 59,6% больше, чем в 2021 году.

При этом в правоохранительных органах уточнили, что силовики фиксируют только треть незаконных проникновений на территорию ФРГ.

В мире,Олаф Шольц,
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