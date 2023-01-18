В США оценили вероятность присоединения Белоруссии к СВО

Соединенные Штаты не усматривают свидетельств намерения Белоруссии присоединиться к специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил в среду на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Скажу вам, что мы все еще не видим признаков того, что Белоруссия намерена или планирует, или проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию для оказания помощи российским войскам на Украине", - сказал он.
Одновременно представитель Белого дома заявил, что США встревожены совместными военными учениями России и Белоруссии.