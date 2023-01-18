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1 час назад

Нацразведка США: поражение Украины будет иметь глобальные последствия для альянсов Запада

RT на русском

Поражение Украины имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который защищает свои интересы, заявили в Национальной разведке США.

Нацразведка США оценила последствия поражения Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора американской разведывательной службы Эврил Хейнс.

«В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьётся успеха, есть ещё целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», — сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Также американский президент Джо Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом отметил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.

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