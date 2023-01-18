Нацразведка США оценила последствия поражения Украины

«В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьётся успеха, есть ещё целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», — сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.