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24 минуты назад

Президент МККК прибудет в Россию с двухдневным визитом

Илья Родин

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Россию. Во время двухдневного визита она планирует обсудить актуальные гуманитарные проблемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Президент МККК прибудет в Россию с двухдневным визитом
Фото: ICRCICRC

Отмечается, что это первый визит нового президента международной организации в Россию.

В пресс-службе уточнили, что Мирьяна Сполярич намеревается обсудить гуманитарные проблемы с представителями власти и сотрудниками Российского Красного Креста.

Ранее сообщалось, что сотрудники Красного Креста помогли вывезти через Лачинский коридор младенца с тяжелым заболеванием. Ребенка отвезли в одно из медицинских учреждений Армении.

В мире,Международный комитет Красного Креста,
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