Президент МККК прибудет в Россию с двухдневным визитом

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Россию. Во время двухдневного визита она планирует обсудить актуальные гуманитарные проблемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что это первый визит нового президента международной организации в Россию.
В пресс-службе уточнили, что Мирьяна Сполярич намеревается обсудить гуманитарные проблемы с представителями власти и сотрудниками Российского Красного Креста.
Ранее сообщалось, что сотрудники Красного Креста помогли вывезти через Лачинский коридор младенца с тяжелым заболеванием. Ребенка отвезли в одно из медицинских учреждений Армении.