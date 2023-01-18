Президент МККК прибудет в Россию с двухдневным визитом

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Россию. Во время двухдневного визита она планирует обсудить актуальные гуманитарные проблемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Фото: ICRC ICRC

Отмечается, что это первый визит нового президента международной организации в Россию.

В пресс-службе уточнили, что Мирьяна Сполярич намеревается обсудить гуманитарные проблемы с представителями власти и сотрудниками Российского Красного Креста.