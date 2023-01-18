На Украине назвали число жертв при крушении вертолета в Броварах

При крушении вертолета в городе Бровары Киевской области погибли 14 человек. Число жертв назвали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

«Всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

Вертолет потерпел крушение в Броварах утром в среду, 18 января. Воздушное судно рухнуло рядом с детским садом и жилыми домами. После этого в здании детского сада произошел пожар.