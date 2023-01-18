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32 минуты назад

На Украине назвали число жертв при крушении вертолета в Броварах

Lenta.ru

При крушении вертолета в городе Бровары Киевской области погибли 14 человек. Число жертв назвали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

На Украине назвали число жертв при крушении вертолета в Броварах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

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Вертолет потерпел крушение в Броварах утром в среду, 18 января. Воздушное судно рухнуло рядом с детским садом и жилыми домами. После этого в здании детского сада произошел пожар.

Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также на борту находились госсекретарь МВД Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.

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