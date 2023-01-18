На Украине назначили врио главы МВД

Правительство Украины назначило временно исполняющим обязанности главы МВД начальника Нацполиции Игоря Клименко . Об этом у себя в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль .

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — написал Шмыгаль.

По его словам, представление на назначение нового руководителя ведомства произойдет после обсуждения с парламентом.

Напомним, что предыдущий глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета 18 января в Броварах. Помимо него на борту был его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Они все погибли.