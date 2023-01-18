В Азербайджане заявили об открытии Лачинского коридора

Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, открыт. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает портал Apa.az.

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Обращаясь к министру иностранных дел Австрии Александру Шалленбергу, он заявил, что коридор был открыт и по нему обеспечено свободное передвижение. Утверждения о блокаде дороги «не имеют никаких оснований», добавил Гаджизаде.

«Только с 12 по 15 декабря 2022 года в обоих направлениях проехали 14 машин МКККМККК (Международного Комитета Красного Креста — прим. «Ленты.ру») , 644 единиц техники российского миротворческого контингента и местных армян», — уточнил Гаджизаде.