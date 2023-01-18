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19 минут назад

В Азербайджане заявили об открытии Лачинского коридора

Lenta.ru

Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, открыт. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает портал Apa.az.

В Азербайджане заявили об открытии Лачинского коридора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обращаясь к министру иностранных дел Австрии Александру Шалленбергу, он заявил, что коридор был открыт и по нему обеспечено свободное передвижение. Утверждения о блокаде дороги «не имеют никаких оснований», добавил Гаджизаде.

«Только с 12 по 15 декабря 2022 года в обоих направлениях проехали 14 машин МКККМККК (Международного Комитета Красного Креста — прим. «Ленты.ру») , 644 единиц техники российского миротворческого контингента и местных армян», — уточнил Гаджизаде.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в манипуляции Лачинским коридором путем предоставления ложной информации о его перекрытии. При этом он отметил, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и соответствующих грузов.

В мире,Ильхам Алиев,Международный комитет Красного Креста,
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