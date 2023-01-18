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20 минут назад

МАГАТЭ начало работать в Чернобыле

Lenta.ru

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работать на в Чернобыле, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом он сообщил в Twitter.

МАГАТЭ начало работать в Чернобыле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена», — написал он.

Ранее глава агентства заявил, что миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Гросси уточнил, что это необходимо для обеспечения безопасности на объекте.

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