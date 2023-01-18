Алексей Арестович, до недавнего времени занимающий пост советника главы офиса президента Украины, внесён в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На сайте он назван «профессиональным провокатором», который занимается «публичными информационными диверсиями». Кроме того, на «Миротворце» указано, что Арестович дискредитировал украинские госорганы, участвовал в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, а также мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил.

Отметим, что Арестович попал в список «Миротворца» ещё в январе прошлого года, когда находился на посту советника главы офиса президента.