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14 минут назад

СМИ узнали о внесении Арестовича в базу «Миротворца»

Елена Прошина

Алексей Арестович, до недавнего времени занимающий пост советника главы офиса президента Украины, внесён в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На сайте он назван «профессиональным провокатором», который занимается «публичными информационными диверсиями». Кроме того, на «Миротворце» указано, что Арестович дискредитировал украинские госорганы, участвовал в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, а также мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил.

Отметим, что Арестович попал в список «Миротворца» ещё в январе прошлого года, когда находился на посту советника главы офиса президента.

Офис президента Украины принял отставку Арестовича

17 января 2023 года Алексей Арестович ушёл со своего поста. Это случилось после того, как он публично заявил, что попавшая в жилой дом в Днепре ракета была сбита ПВО Украины.

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