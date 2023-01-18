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15 минут назад

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета в Броварах

Российская Газета

Шестеро сотрудников МВД Украины и три члена экипажа погибли при крушении вертолета в Броварах под Киевом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета в Броварах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в списке погибших чиновников МВД Украины числятся:

министр Денис Монастырский,

первый заместитель министра Евгений Енин,

госсекретарь ведомства Юрий Лубкович,

замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Михаил Павлушко,

ведущий инспектор департамента коммуникации Николай Анацкий.

Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение утром в среду. Машина рухнула недалеко от детского сада в Броварах.

По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе трое детей.

Причины авиакатастрофы пока неясны, в МВД называют три версии крушения - неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия. При этом СМИ полагают, что машина могла быть сбита украинскими силами ПВО, которые могли принять вертолет за российский.

В мире,Денис Монастырский,Евгений Енин,
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