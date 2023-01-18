МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета в Броварах

Шестеро сотрудников МВД Украины и три члена экипажа погибли при крушении вертолета в Броварах под Киевом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Так, в списке погибших чиновников МВД Украины числятся:

министр Денис Монастырский,

первый заместитель министра Евгений Енин,

госсекретарь ведомства Юрий Лубкович,

замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Михаил Павлушко,

ведущий инспектор департамента коммуникации Николай Анацкий.

Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение утром в среду. Машина рухнула недалеко от детского сада в Броварах.

По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе трое детей.