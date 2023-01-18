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29 минут назад

Более половины энергетических объектов Украины были повреждены

News.ru

Больше половины энергетических объектов Украины получили повреждения, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. По словам политика, на текущий момент примерно 160 тысяч объектов украинской инфраструктуры и жилых домов нуждаются в ремонте.

Более половины энергетических объектов Украины были повреждены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине, — заявил Шмыгаль в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в любой момент в Киеве может произойти коллапс энергетической инфраструктуры из-за возможностей России наносить удары по важным объектам. По словам главы города, в настоящее время дефицит электроэнергии в столице составляет около 30%.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины. Это произошло 14 января. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Также стало известно, что в Одессе приостановлена работа электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию. Кроме того, коммунальщики рассказали об экстренных отключениях электричества в регионе из-за ракетных обстрелов. По мнению специалистов, данные меры помогут избежать значительных повреждений в работе электросети.

В мире,Денис Шмыгаль,Игорь Конашенков,Виталий Кличко,Минобороны России,
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