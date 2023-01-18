Министр обороны Канады сделала заявление о новых поставках во время визита в Киев

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о решении передать Украине 200 бронированных автомобилей Senator, на которые можно устанавливать оружие. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

О поставках бронеавтомобилей Ананд рассказала во время визита в Киев, где она подтвердила «непоколебимую солидарность Канады с Украиной».

Министр заявила, что речь идет о поставках на сумму примерно в 90 миллионов канадских долларов (более 67 миллионов долларов США).

В канадском правительстве подчеркнули, что этот новый пакет помощи стал ответом на конкретный запрос Украины на эти машины. Senator закупаются у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссиссоге, Онтарио.

С начала 2022 года Канада выделила Украине финансовую, военную, гуманитарную и другую помощь на общую сумму более чем в пять миллиардов долларов.