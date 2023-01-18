Полиция отпустила задержанную на экомитинге в Германии активистку Тунберг

Полиция ФРГ отпустила задержанных на экологическом митинге у деревни Лютцерат, в том числе шведскую экоактивистку Грету Тунберг . Она написала об этом в своем Twitter-аккаунте.

По мнению активистки, защита климата не является преступлением. Ранее сообщалось, что фотограф запечатлел, как Тунберг выносили с места протестов трое полицейских. Ее задержали для установления личности, сообщает СМИ. В полиции заявили, что после этого Тунберг и остальных вывезут из опасной зоны на автобусах, а затем отпустят. Деревня Лютцерат расположена в земле Северный Рейн-Вестфалия.