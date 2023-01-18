Полиция отпустила задержанную на экомитинге в Германии активистку Тунберг

Полиция ФРГ отпустила задержанных на экологическом митинге у деревни Лютцерат, в том числе шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Она написала об этом в своем Twitter-аккаунте.
"Нас задержала полиция, но вечером того же дня отпустила", - сообщила Тунберг.
Она указала, что демонстранты протестовали против планов добычи угля на территории данного населенного пункта.
По мнению активистки, защита климата не является преступлением. Ранее сообщалось, что фотограф запечатлел, как Тунберг выносили с места протестов трое полицейских. Ее задержали для установления личности, сообщает СМИ. В полиции заявили, что после этого Тунберг и остальных вывезут из опасной зоны на автобусах, а затем отпустят. Деревня Лютцерат расположена в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Немецкая энергетическая компания RWE планирует начать добычу угля в этом районе. Жителей деревни вывезли, однако часть опустевших домов успели занять протестующие против добычи экоактивисты.