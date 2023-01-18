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27 минут назад

Президент Молдавии заявила о долге остановить Россию

Lenta.ru

Все присутствующие на Всемирном экономическом форуме в Давосе должны остановить Россию и помочь Украине, заявила президент Молдавии Майя Санду, выступая на мероприятии. Ее слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Президент Молдавии заявила о долге остановить Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны помочь Украине, все мы, мы должны остановить Россию и помочь Украине выиграть войну, иначе все мы будем в опасности», — сказала Санду.

Накануне президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подтвердил намерение властей Приднестровья присоединиться к России.

В мире,Вадим Красносельский,
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