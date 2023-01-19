Myśl Polska: Польша будет уничтожена ответным ударом России на агрессию НАТО

Власти Польши могут втянуть республику в военное противостояние с Россией, которое приведет к уничтожению Варшавы. Такое мнение высказала обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Польша не является самостоятельным государством. Варшава — это западный полигон и потенциальное поле битвы для того, чтобы максимально оттеснить Москву на восток, заявила она.

— Мы — Висленский регион, население — пушечное мясо. Мы должны готовиться к худшему, так как политические элиты и власти Польши хотят совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние, — написала журналист.

Она отметила, что гражданам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с Россией поляки не готовы.

— Для России мы никто, но размещение у нас вооружений или военных структур НАТО делает нашу землю целью возможного удара, — заключила колумнист.

Западные страны устали от конфликта на Украине. Об этом 18 января сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, несмотря на то что многие мировые лидеры высоко оценивают роль Варшавы в предоставлении помощи Киеву, «присутствует что-то такое, как усталость».