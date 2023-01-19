В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
11 часов назад

Myśl Polska: Польша будет уничтожена ответным ударом России на агрессию НАТО

Вечерняя Москваиещё 6

Власти Польши могут втянуть республику в военное противостояние с Россией, которое приведет к уничтожению Варшавы. Такое мнение высказала обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

Myśl Polska: Польша будет уничтожена ответным ударом России на агрессию НАТО
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Польша не является самостоятельным государством. Варшава — это западный полигон и потенциальное поле битвы для того, чтобы максимально оттеснить Москву на восток, заявила она.

— Мы — Висленский регион, население — пушечное мясо. Мы должны готовиться к худшему, так как политические элиты и власти Польши хотят совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние, — написала журналист.

Она отметила, что гражданам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с Россией поляки не готовы.

— Для России мы никто, но размещение у нас вооружений или военных структур НАТО делает нашу землю целью возможного удара, — заключила колумнист.

Западные страны устали от конфликта на Украине. Об этом 18 января сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, несмотря на то что многие мировые лидеры высоко оценивают роль Варшавы в предоставлении помощи Киеву, «присутствует что-то такое, как усталость».

Польша говорит русскому миру «нет». Об этом 17 января сказал президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что согласен на что угодно, лишь бы это была не РФ.

В мире,НАТО и Россия,Матеуш Моравецкий,Анджей Дуда,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители