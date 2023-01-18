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11 минут назад

Арестовича внесли в базу «Миротворца»

Lenta.ru

Экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Арестовича внесли в базу «Миротворца»
Фото: соцсетисоцсети

В личной карточке Арестовича сказано, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».

Кроме того, бывшего советника ОП обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, а также мероприятиях, подрывающих ее обороноспособность. Также Арестовичу вменяют дискредитацию украинских государственных органов.

Офис президента Украины принял отставку Арестовича

Стоит отметить, что досье Арестовича появилось на «Миротворце» еще до его увольнения из офиса президента.

В мире,Алексей Арестович,Коммерсант,
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