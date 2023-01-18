Арестовича внесли в базу «Миротворца»

Экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В личной карточке Арестовича сказано, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».

Кроме того, бывшего советника ОП обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, а также мероприятиях, подрывающих ее обороноспособность. Также Арестовичу вменяют дискредитацию украинских государственных органов.