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39 минут назад

Моравецкий обвинил Россию в попытках коррумпировать евродепутатов

Лера Букина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о попытках российской стороны «коррумпировать депутатов Европейского парламента». Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

Моравецкий обвинил РФ в попытках коррумпировать евродепутатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подчеркивается, что эти слухи начали появляться в кулуарах мероприятия. Вместе с тем, как отмечает агентство, источники этих сообщений, раскрыты не были. Кроме того, премьер не привел никаких доказательств.

«Это огромный скандал, с которым мы имеем дело. Появляются голоса, которые я здесь услышал, что есть также и российский след, который находят в Страсбурге и Брюсселе», - подчеркнул Моравецкий.

Так, по его словам, Марокко и Катар стали не единственными странами, которые пытались коррумпировать евродепутатов.

В декабре 2022 года полицией и прокуратурой Бельгии были проведены задержания и обыски в Брюсселе. Напомним, что там находится Европейский парламент. Задержания начались из-за подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

LeSoir: обвиняемые в коррупции евродепутаты начали давать показания

СМИ сообщили о задержании заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера.

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