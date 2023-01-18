В офисе Зеленского назвали число пострадавших при крушении вертолета в Броварах

Число пострадавших после крушения вертолета в Броварах возросло до 30. Такую цифру назвали в пресс-службе офиса президента Украины .

Уточняется, что среди пострадавших есть 12 детей. Как заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко , все 30 человек были госпитализированы.

О крушении вертолета рядом с детским садом в Броварах стало известно утром 18 января. На месте катастрофы начался пожар. В результате случившегося погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД республики Юрий Лубкович.