Во Вьетнаме назначили исполняющего обязанности президента

Вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан назначили исполняющей обязанности главы государства до выборов нового лидера. Об этом сообщает ТАСС.

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17 января подал в отставку президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, занявший свой пост в апреле 2021 года. Отставку сразу же утвердил Центральный комитет Компартии, правящей в стране.

Нгуен Суан Фук покинул свой пост на фоне коррупционного скандала с участием высокопоставленных чиновников. Это стало первой добровольной отставкой президента в истории страны.