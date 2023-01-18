Во Вьетнаме назначили исполняющего обязанности президента

Вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан назначили исполняющей обязанности главы государства до выборов нового лидера. Об этом сообщает ТАСС.
17 января подал в отставку президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, занявший свой пост в апреле 2021 года. Отставку сразу же утвердил Центральный комитет Компартии, правящей в стране.
Нгуен Суан Фук покинул свой пост на фоне коррупционного скандала с участием высокопоставленных чиновников. Это стало первой добровольной отставкой президента в истории страны.
В компартии заявили, что президент «взял на себя ответственность, так как многие должностные лица, включая двух вице-премьеров и трех министров, допустили нарушения».