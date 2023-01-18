Гутерриш: мир оказался в ситуации "идеального шторма"

Мировой экономике угрожает кризис. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Наш мир столкнулся с "идеальным штормом" по целому ряду направлений", - констатировал Гутерриш, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он подчеркнул, что "решать проблемы не представляется возможным, если не отдавать себе в них отчет".
Он указал, что в краткосрочной перспективе мировой экономике грозит кризис, и уже сейчас "во многих местах наблюдается рецессия". Генсек ООН отметил "нарушения цепочек поставок и энергетический кризис, рост цен, увеличение процентных ставок наряду с инфляцией". В экономике, по словам Гутерриша, по-прежнему "ощущается воздействие последствий пандемии" коронавируса, при этом мир, по его словам, "не вынес урок в вопросе здравоохранения" и до сих пор "совершенно не готов" к аналогичным проблемам в будущем.
"Кроме того, мы заигрываем с климатической катастрофой", - отметил генсек всемирной организации.
По его словам, цель ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия отошла на задний план, а если не будут приняты соответствующие меры, потепление может составить 2,8 градуса Цельсия.
"Последствия будут катастрофическими", - констатировал он.