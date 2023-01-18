Гутерриш: мир оказался в ситуации "идеального шторма"

Он подчеркнул, что "решать проблемы не представляется возможным, если не отдавать себе в них отчет".

Он указал, что в краткосрочной перспективе мировой экономике грозит кризис, и уже сейчас "во многих местах наблюдается рецессия". Генсек ООН отметил "нарушения цепочек поставок и энергетический кризис, рост цен, увеличение процентных ставок наряду с инфляцией". В экономике, по словам Гутерриша, по-прежнему "ощущается воздействие последствий пандемии" коронавируса, при этом мир, по его словам, "не вынес урок в вопросе здравоохранения" и до сих пор "совершенно не готов" к аналогичным проблемам в будущем.