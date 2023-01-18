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5 минут назад

Премьер-министр Австралии призвал закрыть дело Ассанжа

Российская Газета

Премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз в утреннем эфире радио ABC 18 января заявил, что считает необходимым закрыть дело Джулиана Ассанжа, следует из расшифровки беседы на официальном сайте главы государства.

Премьер-министр Австралии призвал закрыть дело Ассанжа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я согласен, уже достаточно. Нужно закрыть это дело. И я предельно ясно дал понять руководству США, как и Великобритании, что мое мнение не изменилось с момента пребывания на посту лидера оппозиции: настало время положить конец этой истории", - сообщил австралийский премьер.

В интервью он дал понять, что Австралия имеет отношение к делу Ассанжа только потому, что он гражданин этой страны. "США хотят экстрадировать его по законам США из Великобритании, в соответствии с законами Великобритании", - описал ситуацию премьер-министр.

На вопрос ведущего о действиях по вызволению основателя портала WikiLeaks Элбаниз дал уклончивый ответ. По его словам, Австралия предпринимает конкретные дипломатические шаги.

"При всем уважении, такие вопросы решаются не с помощью интервью на радио", - подытожил политик.

Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконном распространении военных секретов США, хотя многие материалы касаются военных преступлений. По американским законам Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

В мире,Wikileaks,
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