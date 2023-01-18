Премьер-министр Австралии призвал закрыть дело Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз в утреннем эфире радио ABC 18 января заявил, что считает необходимым закрыть дело Джулиана Ассанжа, следует из расшифровки беседы на официальном сайте главы государства.

"Я согласен, уже достаточно. Нужно закрыть это дело. И я предельно ясно дал понять руководству США, как и Великобритании, что мое мнение не изменилось с момента пребывания на посту лидера оппозиции: настало время положить конец этой истории", - сообщил австралийский премьер.

В интервью он дал понять, что Австралия имеет отношение к делу Ассанжа только потому, что он гражданин этой страны. "США хотят экстрадировать его по законам США из Великобритании, в соответствии с законами Великобритании", - описал ситуацию премьер-министр.

На вопрос ведущего о действиях по вызволению основателя портала WikiLeaks Элбаниз дал уклончивый ответ. По его словам, Австралия предпринимает конкретные дипломатические шаги.

"При всем уважении, такие вопросы решаются не с помощью интервью на радио", - подытожил политик.