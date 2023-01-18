Зеленский прокомментировал гибель руководства МВД Украины

«Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. 15 человек погибли. Точное число устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета», — уточнил Владимир Зеленский. Он уточнил, что травмированы 25 человек, среди них — 10 детей.