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2 минуты назад

Зеленский подтвердил гибель руководства МВД Украины

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение вертолета ГСЧС. Об этом сообщил в своем telegram-канале.

Зеленский прокомментировал гибель руководства МВД Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. 15 человек погибли. Точное число устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета», — уточнил Владимир Зеленский. Он уточнил, что травмированы 25 человек, среди них — 10 детей.

Раскрыт маршрут упавшего вертолета с главой МВД Украины

Ранее сообщалось, что вертолет с руководством МВД Украины упал в Киевской области. Уточнялось, что погибли 18 человек.

В мире,Денис Монастырский,Евгений Енин,Владимир Зеленский,
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