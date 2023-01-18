​В Курской области 1 января два жителя выиграли по 1 млн рублей в лотерею

В новогоднем розыгрыше «Национальной лотереи» «Мечталлион» два жителя Курской области выиграли по 1 млн руб. Первый счастливый лотерейный билет был куплен в одном из райцентров, а второй 29 декабря в Курске на Главпочтамте. Розыгрыш состоялся 1 января 2023 года. В прошлом году каждый четвёртый билет «Национальной лотереи» в Курской области стал счастливым, всего куряне выиграли более 3 млн руб., при этом больше половины билетов куряне купили перед Новым годом. Лотерейные билеты продаются во всех почтовых отделениях Курской области