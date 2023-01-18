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5 часов назад

​В Курской области 1 января два жителя выиграли по 1 млн рублей в лотерею

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В новогоднем розыгрыше «Национальной лотереи» «Мечталлион» два жителя Курской области выиграли по 1 млн руб. Первый счастливый лотерейный билет был куплен в одном из райцентров, а второй 29 декабря в Курске на Главпочтамте. Розыгрыш состоялся 1 января 2023 года. В прошлом году каждый четвёртый билет «Национальной лотереи» в Курской области стал счастливым, всего куряне выиграли более 3 млн руб., при этом больше половины билетов куряне купили перед Новым годом. Лотерейные билеты продаются во всех почтовых отделениях Курской области

​В Курской области 1 января два жителя выиграли по 1 млн рублей в лотерею
Фото: Курские известияКурские известия
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