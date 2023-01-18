Организаторы Давосского форума поспорили с Маском

Представители Всемирного экономического форума в Давосе заявили, что Илона Маска не было в списке приглашенных на форум, хотя сам миллиардер утверждает обратное. Об этом сообщает Associated Press.

Давосский форум открылся 16 января и продлится до 20 января. Бизнесмены, политики и знаменитости со всего мира - от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен до актера Идриса Эльбы - собрались на форуме, чтобы обсудить глобальные проблемы, начиная от украинского кризиса и заканчивая изменением климата и влиянием технологий на безопасность.

Маск 22 декабря заявил, что отказался ехать на Давосский форум.

«Я отклонил приглашение в Давос не потому, что они вовлечены в дьявольские интриги, а потому, что это звучало скучно», - сказал он.

Представитель форума Янн Цопф опроверг заявление Маска: он утверждает, что в последний раз миллиардера приглашали на Давосский форум еще в 2015 году и с тех пор приглашений ему не направляли.