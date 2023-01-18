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48 минут назад

Глава Евросовета сделал заявление о поставках танков на Украину

Елена Прошина

Глава Евросовета Шарль Мишель поддерживает поставки танков на Украину. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, пишет ТАСС.

Глава Евросовета сделал заявление о поставках танков на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине», — сказал он.

Кроме того, по его словам, поставки танков Киеву поддерживают и граждане ЕС. Мишель снова подчеркнул, что ЕС будет помогать Киеву столько, сколько понадобится.

О решении предоставить Украине 14 танков Challenger 2 ранее заявила канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Лондон призвал своих союзников также нарастить поставки тяжелой военной техники Украине.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил, что каждая страна сама принимает решения о поставках танков Украине. По его словам, Вашингтон никак не влияет на эти решения.

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