Глава Евросовета сделал заявление о поставках танков на Украину

Глава Евросовета Шарль Мишель поддерживает поставки танков на Украину. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, пишет ТАСС.

«Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине», — сказал он.

Кроме того, по его словам, поставки танков Киеву поддерживают и граждане ЕС. Мишель снова подчеркнул, что ЕС будет помогать Киеву столько, сколько понадобится.

О решении предоставить Украине 14 танков Challenger 2 ранее заявила канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Лондон призвал своих союзников также нарастить поставки тяжелой военной техники Украине.