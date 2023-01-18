В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
25 минут назад

Французский депутат: санкции против России ограничили самих французов

News.ru

Антироссийские санкции сильно ограничивают самих французов из-за «взрывного» роста цен на энергоносители, написала депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро в письме на имя министра энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше. Парламентарий отметила, что стране приходится покупать сланцевый газ у США по «запредельным» ценам, которые существенно выше стоимости российского СПГ. Она отметила, что во Франции была остановлена работа 32 из 56 АЭС, из-за чего она впервые за 42 года стала импортером электроэнергии.

Французский депутат: санкции против России ограничили самих французов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вводя санкции в отношении России, санкции вводятся также и против французов, которые сталкиваются с ними ежедневно, в частности, со взрывном ростом цен на энергоносители, — написала Лоро.

Депутат отметила, что некоторые европейские страны были освобождены от эмбарго российской нефти в илу географической изоляции — речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии. Она обратилась к Панье-Рюнаше с вопросом — почему Франция не стремится защитить собственные экономические интересы и отменить эмбарго, «чтобы защитить французов от европейского энергетического кризиса»?

В итальянских СМИ ранее сообщили, что Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива из-за России после 5 февраля, когда начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов. По ее словам, это станет новым испытанием для европейской энергетики. До сих пор неясно, как именно будет восполнен такой дефицит, и это представляет собой серьезную проблему, отметила специалист.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители