В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
15 минут назад

В Германии ответили на вопрос о вовлеченности в конфликт на Украине

News.ru

Германия косвенно вовлечена в украинский конфликт, заявил новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус, передает Spiegel. По его словам, у военного ведомства сейчас есть необходимость «адаптироваться к новой ситуации».

В Германии ответили на вопрос о вовлеченности в конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министерство обороны является серьезным вызовом даже в гражданское, мирное время, и в те времена, когда Федеративная Республика Германия вовлечена в конфликт, опять же, косвенно, — сказал Писториус.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине и принуждает ФРГ к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. По словам политика, в ФРГ сформировалась целая группа партий, выступающих за скорейшую отправку танков Киеву, не уверены в этом только сам канцлер Германии Олаф Шольц и его партия СДПГ.

Зарубежные СМИ ранее писали, что Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине канцлер Германии подчеркнул важность обсуждения вооружений с американским лидером.

Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.

В мире,Севим Дагделен,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители