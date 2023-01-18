В Германии ответили на вопрос о вовлеченности в конфликт на Украине

Германия косвенно вовлечена в украинский конфликт, заявил новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус, передает Spiegel. По его словам, у военного ведомства сейчас есть необходимость «адаптироваться к новой ситуации».

Министерство обороны является серьезным вызовом даже в гражданское, мирное время, и в те времена, когда Федеративная Республика Германия вовлечена в конфликт, опять же, косвенно, — сказал Писториус.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине и принуждает ФРГ к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. По словам политика, в ФРГ сформировалась целая группа партий, выступающих за скорейшую отправку танков Киеву, не уверены в этом только сам канцлер Германии Олаф Шольц и его партия СДПГ.

Зарубежные СМИ ранее писали, что Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине канцлер Германии подчеркнул важность обсуждения вооружений с американским лидером.