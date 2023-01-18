Назван важный союзник Киева на Балканах

Болгария является важным союзником Киева на Балканах. Оттуда Украину тайно снабжали топливом и советскими образцами вооружений с весны прошлого года. Об этом сообщает Politico.

«По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступало из Болгарии», — заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в интервью.

Он также рассказал, что из-за пророссийских настроений политической элиты страны руководство вынуждено было публично говорить об отсутствии планов военной поддержки и вести тайные поставки с помощью компаний-посредников.

Также сообщается, что Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива на Украину и временами покрывала 40 процентов ее потребностей.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Болгарии проверит на соответствие конституции решение властей об оказании военной помощи Украине.

«КС образовал конституционное дело № 1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине», — сказано в документе.

23 декабря Болгария официально начала военные поставки оружия, боеприпасов и техники в интересах Вооруженных сил Украины. Эту информацию подтвердил начальник Генштаба болгарского Минобороны Эмил Ефтимов.