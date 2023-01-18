В Европарламенте заявили о систематических нарушениях прав человека на Украине

Испанский европарламентарий Ману Пинеда обратил внимание на систематическое нарушение прав человека на Украине. Свои доводы по этому вопросу, а также примеры несоблюдения соответствующих норм он привёл в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. RT ознакомился с документом.

Фото: Gettyimages.ru © Spencer Platt Gettyimages.ru © Spencer Platt

Так, ссылаясь на данные правозащитных организаций, выступивших с осуждением нарушений политических свобод и прав человека в стране, Пинеда отметил, что недавно Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух граждан по обвинению в том, что они являются «коммунистами» и «российскими агентами».

В целом, добавил евродепутат, на Украине «исчезли более сотни сторонников коммунистических взглядов», а «десятки активистов» оказались в заключении.

«С учётом царящей в настоящее время на Украине атмосферы террора и преследования, характерным примером чего является созданный украинскими правоохранительными органами чат с возможностью оставлять анонимные доносы на «предателей и коллаборационистов», правозащитные организации опасаются, что задержанные или пропавшие без вести могут подвергаться пыткам или даже становиться жертвами внесудебных расправ», — подчеркнул Пинеда.

На этом фоне парламентарий обратился к Боррелю с вопросами, как он относится к систематическому нарушению прав человека на Украине, а также поднимет ли он тему политических свобод в рамках будущих встреч с представителями украинского правительства.

В конце декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8224 о правах нацменьшинств.