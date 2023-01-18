На форуме в Давосе рассказали, какими станут путешествия

Путешествия в будущем станут дорогим удовольствием, а все данные о поездках будут легко контролироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление участников Всемирного экономического форума в Давосе.
Как заявил глава компании Journera Джеффри Кац – создатель платформы бронирования отелей и авиабилетов Orbitz, все главные аргументы против устойчивой авиации, соответствующей целям устойчивого развития, состоят в том, что она повысит стоимость поездок. Отмечается, что путешествия уже сейчас становятся дороже, а поездка туриста теперь полностью контролируется во всех деталях.
Другой участник дискуссии, организованной на полях форума, главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей, рассказал, что в будущем будет отдаваться предпочтение автоматическим и электронным системам контроля на границах.
«Пусть машины делают рядовую работу, тогда как офицеры, дорогостоящие и хорошо обученные, сфокусируются на проблемных пассажирах», — считает он.
Всемирный экономический форум проходит с 16 по 20 января. Делегация из России в нем не участвует. Весной 2022 года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами под санкции из-за событий вокруг Украины, приостановив отношения с представителями РФ. Кроме того, в этом году на форуме не ожидается ни одного китайского миллиардера.