"Пытаются закрывать глаза на то, что происходит": Полянский об Украине и УПЦ

Запад закрывает глаза на действия Украинских властей по отношению к УПЦ, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: ТАСС ТАСС

В связи с чем Западным странам «несподручно» критиковать каким либо образом Украинские власти. Они находят оправдания всему, что делает Украина.

«Тенденция такая, что они пытаются любой ценой закрывать глаза на то, что происходит. Включая и гонения на УПЦ», - заключил Полянский.

Полянский отметил, что притеснения людей по религиозному признаку на Украине начались «не сейчас и не год назад», а еще задолго до этого, причем не без помощи и одобрения бывших западных партнеров России. Есть много информации, свидетельствующей об этом.