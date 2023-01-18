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27 минут назад

Премьер-министр Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе

Елена Прошина

У российского лидера Владимира Путина есть много скрытых союзников в Европе, сообщает La Vanguardia со ссылкой на главу правительства Испании Педро Санчеса.

Премьер-министр Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы», — сказал премьер-министр.

По его словам, миру следует «бороться с гнилыми семенами, которые Путин посеял». Оружием против этого должны стать «демократия, прозрачность и эффективная политика».

Ранее российское правительство предложило президенту России прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. После этого, 17 января, глава государства внес в Госдуму проект закона, согласно которому международные договоры СЕ в отношении Москвы прекратят свое действие. В настоящее время законопроект направлен председателю Думы Вячеславу Володину.

https://www.lavanguardia.com/politica/20230117/8690107/pedro-sanchez-clama-ultraderecha-delante-lideres-davos.html

В мире,Педро Санчес,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Совет Европы,Госдума,Правительство РФ,
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