США раскрыли «тайный план» относительно России

У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.
По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».
Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».
По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.
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