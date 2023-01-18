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7 минут назад

Американский обозреватель Хортон заявил о «тайном плане» США относительно России

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.

США раскрыли «тайный план» относительно России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».

Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».

По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.

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