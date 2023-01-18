США раскрыли «тайный план» относительно России

У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.

По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».

Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».

По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.