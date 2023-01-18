МИД ЮАР потребовал отозвать антироссийский закон из конгресса США

«Мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», — заявила политик. Глава ведомства подчеркнула, что будет и дальше выступать против законопроекта. Пандор напомнила, законопроект пока еще не принят, его только должны обсудить в сенате.