Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации, отозвавшись о предстоящей встрече Совета Безопасности, созываемой по инициативе Москвы, сообщает РИА Новости.

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По его словам, «даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение».

Россия 20 января проведет неформальную встречу СБ ООН по «формуле Арриа», на которой российское постпредство намерено заявить о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались этого местные жители. 17 января представители СМИ поинтересовались у постпреда Украины о том, какие у него ожидания от предстоящей встречи Совбеза.

«Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад – что Россия хотела бы "заспамить"… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», – сказал украинский дипломат.

Кислица считает, что намерение России – «заспамить» Совет безопасности так, чтобы все большему числу стран просто надоело обсуждать Украину в Совбезе.