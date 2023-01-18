Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации, отозвавшись о предстоящей встрече Совета Безопасности, созываемой по инициативе Москвы, сообщает РИА Новости.
По его словам, «даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение».
Россия 20 января проведет неформальную встречу СБ ООН по «формуле Арриа», на которой российское постпредство намерено заявить о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались этого местные жители. 17 января представители СМИ поинтересовались у постпреда Украины о том, какие у него ожидания от предстоящей встречи Совбеза.
«Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад – что Россия хотела бы "заспамить"… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», – сказал украинский дипломат.
Кислица считает, что намерение России – «заспамить» Совет безопасности так, чтобы все большему числу стран просто надоело обсуждать Украину в Совбезе.
В конце 2022 года постпред Украины опубликовал в Twitter комментарий о том, что необходимость выслушивать российского коллегу является «одной из самых ужасных его обязанностей», добавив свою фотографию, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес российского руководства. При этом Кислица показывает неприличный жест рукой.