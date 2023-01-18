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40 минут назад

В Японии заявили о неэффективности западных санкций против России

Lenta.ruиещё 1

Японский журналист Ватару Накамура заявил о неэффективности западных санкций против России. Его статья опубликована на портале Yahoo News Japan.

В Японии заявили о неэффективности западных санкций против России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, менталитет россиян стал одной из причин устойчивости страны. Он сообщил, что во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, утверждали, что после распада СССР нынешние потрясения — «ничто».

Он отметил, что западные санкции оказали определенное влияние на Россию, но при этом с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна не столкнулась.

Журналист подчеркнул, что из репортажей февраля-марта 2022 года у многих могло сложиться впечатление, что экономика России рухнет под влиянием санкций, однако она продемонстрировала удивительную стойкость. По его словам, в ответ на уход из России ряда западных брендов власти разрешили параллельный импорт.

Накамура добавил, что, по данным октябрьского обзора МВФ, Россия оказалась единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения, несмотря на то, что он и оставался отрицательным. При этом прогнозы для развитых государств скорректировали в сторону понижения, говорится в статье. Журналист также добавил, что остается стабильным и уровень безработицы.

По словам Накамура, стабильность российской экономики поддерживают множество факторов, в том числе, продолжающаяся торговля с Индией и КНР, экспорт энергоносителей и растущие цены на них и продовольственное самообеспечение.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС закроет лазейки в предыдущих рестрикциях Брюсселя. Глава ЕК добавила, что десятый пакет также будет направлен на тех физических и юридических лиц, которые «помогают России обходить санкции ЕС».

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